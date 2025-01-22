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На Западе признали отсутствие у ВСУ средств для обороны

Telegraph: у ВСУ не осталось эффективных средств для обороны на линии фронта
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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия усовершенствовала технологию радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, из-за чего Вооруженные силы Украины (ВСУ) были лишены возможности эффективно противостоять российской армии как в Купянске (Харьковская область), так и по всей линии фронта. Об этом пишет The Telegraph.

«Это одна из главных причин (и, возможно, более весомая, чем преимущество России в живой силе), по которой Украина находится в затруднительном положении», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что тяжелая ситуация сложилась не только в районе города Купянска, но и на протяжении всей линии фронта протяженностью в тысячу километров.

В материале также отмечается, что успехи российской армии в борьбе с ВСУ под Купянском разрушили все надежды Украины на преимущество в сфере беспилотных технологий. Кроме того, победы ВС РФ в зоне спецоперации стали олицетворением «нынешней суровой реальности».

До этого представитель «Народного фронта» и разработчик Александр Грязнов сообщил, что первые три тысячи дронов-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом отправили в зону спецоперации. Новый беспилотник может после того, как оператор захватит цель, самостоятельно сопровождать ее, как бы цель ни маневрировала.

Ранее стало известно об оружии РФ, способном вызвать стометровое цунами.

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