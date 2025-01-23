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В ХАМАС назвали дату передачи Израилю списка второй группы заложников

ХАМАС передаст Израилю список второй группы заложников 24 января
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Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС намерено передать Израилю список второй группы заложников в пятницу, 24 января. Об этом заявил глава ячейки движения на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин, передает ТАСС.

«Завтра мы передадим Израилю имена четверых заложников, удерживаемых нашими бойцами, в обмен на список палестинских заключенных, которые должны быть освобождены в обмен на пленных [заложников]», — сказал глава ячейки.

Джабарин добавил, что сам обмен состоится 25 января.

Также глава ячейки ХАМАС сообщил, что через две недели состоятся переговоры, посвященные второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа. По его словам, участники встречи обсудят полный выход израильских военных из анклава, постоянное прекращение огня, а также обмен всех заложников на палестинских заключенных.

17 января военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Первый этап предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на тысячу палестинских заключенных. Израильские войска отойдут к границам сектора Газа, в котором останутся на время перемирия. Также будет увеличен объем гуманитарной помощи, доставляемой в сектор.

Ранее в Израиле заявили, что не нарушали перемирия, когда открывали огонь в Газе.

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