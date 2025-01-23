В Израиле заявили, что не нарушали перемирия, когда открывали огонь в Газе

ЦАХАЛ: Израиль несколько раз открывал огонь «для устранения угроз» в Газе

Израильские военные в течение дня несколько раз открывали предупредительный огонь в секторе Газа «для устранения угроз», не нарушая перемирия. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«За прошедшие сутки войска Армии обороны Израиля действовали против угроз, которые им представлялись в секторе Газа, в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ добавили, что в нескольких районах сектора Газа войска Армии обороны Израиля идентифицировали подозреваемых, которые приближались к ним, в результате чего было принято решение «сделать предупредительные выстрелы в сторону подозреваемых», которые затем отступили.

Накануне агентство Safa, ссылаясь на местного корреспондента, сообщило, что военные ЦАХАЛ открыли огонь в городе Рафах на юге сектора Газа, несмотря на действующий режим прекращения огня. По данным корреспондента, одновременно израильская военная техника вела интенсивную стрельбу рядом с контрольно-пропускным пунктом «Керем-Шалом», который находится неподалеку от Рафаха.

19 января на территории сектора Газа вступил в силу режим прекращения огня. Бои были остановлены в рамках сделки между Израилем и палестинским движением.

Ранее в Палестине оценили роль России в прекращении огня в секторе Газа.