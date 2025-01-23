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Российские военные окружили бригаду ВСУ в Великой Новоселке

«ВХ»: ВС РФ окружили 110-ю мехбригаду ВСУ в Великой Новоселке
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные окружили 110-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великой Новоселке. Об этом пишет «Военная хроника» в Telegram-канале.

По данным источника, российское командование дало украинским бойцам время и направление для сдачи в плен. Однако бригада ВСУ не стала отвечать на призыв сдаться и отказалась покидать свои позиции.

По информации «Военной хроники», разрозненные группы ВСУ остаются в укрытиях. Подчеркивается, что все пути отступления противника находятся под огнем российский FPV-дронов и артиллерии. Официального комментария о ситуации в районе населенного пункта от Минобороны РФ не поступало.

До этого в российском оборонном ведомстве сообщили, что подразделения группировки Вооруженных сил России «Восток» в результате успешных боевых действий заняли населенные пункты Зеленовка и Новый Комар в Донецкой народной республике.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригаде теробороны, а также бригаде нацгвардии в районах населенных пунктов Богатырь, Великая Новоселовка, Зеленое Поле и Времевка.

Ранее Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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