Российские военные окружили бригаду ВСУ в Великой Новоселке

Российские военные окружили 110-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великой Новоселке. Об этом пишет «Военная хроника» в Telegram-канале.

По данным источника, российское командование дало украинским бойцам время и направление для сдачи в плен. Однако бригада ВСУ не стала отвечать на призыв сдаться и отказалась покидать свои позиции.

По информации «Военной хроники», разрозненные группы ВСУ остаются в укрытиях. Подчеркивается, что все пути отступления противника находятся под огнем российский FPV-дронов и артиллерии. Официального комментария о ситуации в районе населенного пункта от Минобороны РФ не поступало.

До этого в российском оборонном ведомстве сообщили, что подразделения группировки Вооруженных сил России «Восток» в результате успешных боевых действий заняли населенные пункты Зеленовка и Новый Комар в Донецкой народной республике.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригаде теробороны, а также бригаде нацгвардии в районах населенных пунктов Богатырь, Великая Новоселовка, Зеленое Поле и Времевка.

Ранее Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении.