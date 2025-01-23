Медведев обсудил в Брянске защиту промышленных объектов

Медведев в Брянске обсудил защиту промышленных объектов и хранилищ госрезервов

Заместитель председателя Совета безопасности России в ходе рабочей поездки в Брянск обсудил вопросы защиты промышленных объектов и хранилищ государственных резервов. Об этом политик сообщил в социальной сети «ВКонтакте».

В подписи к посту зампред Совбеза отметил, что он принял участие в заседании специальной группы Военно-промышленной комиссии РФ. Участники встречи обсудили вопросы дополнительного увеличения производства системы противовоздушной обороны (ПВО), уточнил Медведев.

«Также посетили Брянский химический завод, который в полном объеме продолжает выполнение гособоронзаказа», — написал политик.

Также в ходе поездки в Брянск Медведев заявил, что лучшим ответом на ультиматум президента Украины Владимира Зеленского являются действия Вооруженных сил России. Зампред Совбеза подчеркнул, что возвращение к границам стран, которые существовали до начала спецоперации, противоречит Конституции РФ.

Ранее Медведев на русском и китайском языках призвал вместе сделать мир лучше.