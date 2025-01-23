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В «Курчатовском институте» рассказали о преимуществах москитного флота для России

Ковальчук: москитный флот дал бы России преимущество перед большими кораблями
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Александр Гальперин/РИА Новости

Москитный флот мог бы дать России существенные преимущества перед армадой более крупных кораблей. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», глава научно-экспертного совета Морской коллегии РФ Михаил Ковальчук, передает ТАСС.

«Сегодня при гиперзвуке, при новых ракетах, в новом виде вооружений любые большие корабли — это просто мишень. А представьте себе, если мы от этого перейдем к москитному флоту?» — сказал президент «Курчатовского института».

Ковальчук напомнил, что раньше на вооружении страны были «ядерные поезда». По его словам, они вызывали «страх у американцев», так как такие составы могли выпустить ракеты из любой точки государства.

20 января анализ ИМЭМО РАН, сделанный по итогам 2024 года, показал, что Россия по-прежнему занимает третье место в мировом военном кораблестроении (индекс военно-морского флота (ИВФ-24), уступая КНР и США. По словам авторов, в ближайшие годы темпы военного судостроения в стране, вероятно, существенно не сократятся.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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