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Россия заняла третье место в мире в области военного кораблестроения

Россия в 2024 году сохранила третье место в мировом военном кораблестроении
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Россия по-прежнему занимает третье место в мировом военном кораблестроении (индекс военно-морского флота (ИВФ-24), уступая КНР и США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ ИМЭМО РАН, сделанный по итогам 2024 года.

«Россия в категории военного судостроения сохранила за собой привычное 3-е место, увеличив показатель с 11 084 баллов в предыдущем периоде до 12 516 в нынешнем», — сказано в анализе.

По словам авторов анализа, в ближайшие годы темпы военного судостроения в стране, вероятно, существенно не сократятся.

КНР продолжает занимать первое место в мировом военном кораблестроении. По итогам 2023 года Китай набрал в этой категории 17 025 баллов (21 212 в 2022 году). В 2023 году в стране построили больше военных кораблей, чем в 2022-м (20 против 17). При этом их суммарное стандартное водоизмещение заметно ниже — 70 тыс. тонн против 103 тыс. тонн (в 2022 году).

США располагаются на второй строчке. По итогам 2023 года Соединенные Штаты набрали в этой категории 15 461 балл (15 598 в 2022 году). Страна также выпустила больше военных кораблей (17 против 14 в 2022-м), но тоже меньшим водоизмещением (66 тыс. тонн против 71 тыс. тонн в 2022 году).

4 января главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев рассказал, что в 2024 году Военно-морской флот РФ получил 30 новых кораблей и подводных лодок.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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