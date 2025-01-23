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Подполковник «Азова» признал превосходство командования ВС РФ

Подполковник «Азова» Чех: командование ВС России более едино, чем в ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Командование российской армии превосходит руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боевых действий. Об этом заявил подполковник 12-й бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Юрий Чех в интервью испанской газете El Mundo.

«Наша (ВСУ — «Газета.Ru») структура неэффективна. <...> У каждого подразделения есть свой командующий, свои радиочастоты, свои окопы... Координации нет. <...> Помимо этого, у каждого подразделения разное вооружение. <...> Командование у русских более единое», — сказал военный.

Чех добавил, что украинские военные, проходившие обучение в европейских странах, имеют низкий уровень подготовки. Так, по словам подполковника, в Германии войска не обучали боям в ночное время, а из-за запрета на использование беспилотников в Испании военнослужащие не могли научиться применять дроны, подчеркнул военный.

Накануне генеральный штаб ВСУ в очередной раз назвал сложной для страны обстановку на фронте. Командование украинской армии также признало превосходство армии России с точки зрения технического оснащения и численности военнослужащих.

Ранее на Украине раскрыли последствия отказа Зеленского идти на переговоры.

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