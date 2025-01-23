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Захарова опровергла слова Зеленского о переговорах 2022 года

Захарова назвала заявления Зеленского о переговорах 2022 года дезинформацией
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала как дезинформацию слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что переговоры между Россией и Украиной весной 2022 года не могут считаться настоящими переговорами. Об этом сообщает РИА Новости.

На пресс-конференции она обратила внимание на высказывания Зеленского, сделанные в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. По его словам, российско-украинские переговоры, которые проходили в начале 2022 года, нельзя назвать переговорами в полном смысле.

«А что мешало в те дни заявить о том, что это не переговоры? А зачем тогда просили о них? ...Под диктовку написаны были и его нынешние выступления в Давосе, имею в виду, под диктовку этих британских баснописцев, чтобы в очередной раз вбросить в международное информационное пространство очередную дезу. Для того, чтобы увести мировое сообщество по ложному следу», — сказала Захарова.

Она также добавила, что для сторонников войны, прежде всего из англосаксонских стран, ключевым является недопущение мирного урегулирования.

На прошлой неделе Зеленский заявил, что Украина не ведет закулисных переговоров с Россией о прекращении конфликта, поскольку это не в интересах Киева. Он также предупредил, что Украина отреагирует очень остро, если какая-то страна за спиной у Киева начнет вести переговоры с Россией.

Ранее Зеленский допустил переговоры с Путиным.

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