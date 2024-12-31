В ООН заявили о пытках российских войск на Украине

Практически все российские военнослужащие, находившиеся в плену на Украине, подвергались пыткам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации в республике в период с сентября по ноябрь 2024 года.

«За отчетный период УВКПЧ опросило 25 российских военнопленных в украинских местах содержания, в том числе в недавно открытом лагере «Захид-4» во Львове. Все, кроме одного, сообщили, что в 2024 году подвергались пыткам или жестокому обращению на одном или нескольких этапах пребывания в плену», — говорится в документе.

Из этого же доклада следует, что Украина нарушает собственные конституционные нормы и международные обязательства в ходе проведения мобилизации. Также в документе отмечается, что заявления Киева о законности запрета Украинской православной церкви не подкреплены достаточными доказательствами.

Кроме того, в докладе УВКПЧ говорится, что некоторые раненые российские военнослужащие были убиты беспилотниками в ходе боевых действий на Украине. В напомнили, что нападение на выведенных из строя военных является серьезным нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением.

Ранее в ООН сделали заявление после удара ВСУ по Рыльску.