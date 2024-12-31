Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ООН заявили о пытках российских войск на Украине

ООН: практически все российские пленные подвергались пыткам на Украине
close
Ukrainian Armed Forces/Reuters

Практически все российские военнослужащие, находившиеся в плену на Украине, подвергались пыткам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации в республике в период с сентября по ноябрь 2024 года.

«За отчетный период УВКПЧ опросило 25 российских военнопленных в украинских местах содержания, в том числе в недавно открытом лагере «Захид-4» во Львове. Все, кроме одного, сообщили, что в 2024 году подвергались пыткам или жестокому обращению на одном или нескольких этапах пребывания в плену», — говорится в документе.

Из этого же доклада следует, что Украина нарушает собственные конституционные нормы и международные обязательства в ходе проведения мобилизации. Также в документе отмечается, что заявления Киева о законности запрета Украинской православной церкви не подкреплены достаточными доказательствами.

Кроме того, в докладе УВКПЧ говорится, что некоторые раненые российские военнослужащие были убиты беспилотниками в ходе боевых действий на Украине. В напомнили, что нападение на выведенных из строя военных является серьезным нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением.

Ранее в ООН сделали заявление после удара ВСУ по Рыльску.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами