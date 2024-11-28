Путин сообщил, что РФ может выделить беспилотники в отдельный род войск

В России думают над выделением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в отдельный род войск. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего государственного визита в Казахстан и саммита ОДКБ, трансляция которой ведет пресс-служба Кремля.

«Сейчас над этим тоже думают, в Генштабе, в министерстве обороны», — сказал глава государства.

По его словам, министр обороны РФ Андрей Белоусов хорошо понимает вопросы, связанные с БПЛА, и совместно с профессиональными военными рассматривает возможности организации этой работы.

В ноябре заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил боевой опыт Вооруженных сил России по противодействию беспилотникам и другим техническим новинкам, которые они получили в ходе специальной военной операции (СВО). По его словам, весь мир будет учитывать этот опыт.

Также зампред Совбеза обратил внимание, что дроны внесли свою очень существенную лепту в изменение тактики и стратегии на поле боя. Он заявил, что из-за появления новых факторов изменились действия сухопутных войск.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.