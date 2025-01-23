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В Минобороны РФ сообщили о боях с украинской бригадой «Лють»

МО РФ: ВС РФ вступили в бой с штурмовиками бригады ВСУ «Лють»
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные вступили в бой с штурмовиками украинской бригады «Лють», сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, боестолкновения идут в Донецкой народной республике (ДНР).

«Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что в последние сутки бои шли в районе Петровки, Дзержинска, Нововасилевки, Новоелизаветовки, Песчаного и Славянки в Донецкой народной республики.

До этого боец Руслан Сычевский из 17-й танковой бригады ВСУ обратился к украинским властям из российского плена и призвал остановить президента Владимира Зеленского.

Также руководитель офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что на данный момент ситуация на фронте для Киева сложная.

Ранее британские журналисты раскритиковали речь Зеленского в Давосе.

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