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Экс-террорист Веремейчик рассказал, откуда готовилось нападение на Белоруссию

Экс-террорист Веремейчик: в планах оппозиции захватить часть Белоруссии
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ОНТ

В планах радикалов из белорусской оппозиции, которые бежали на территорию Украины и создали террористические подразделения при поддержке Польши и Европейского союза, захватить часть Белоруссии, вторгнувшись со стороны Украины. Об этом в эфире телеканала »Беларусь 1» заявил бывший боец признанного Белоруссией террористической организацией «Полка Калиновского».

«Мне известно о существовании закрытой части «стратегии освобождения», то есть секретные протоколы, где перечисляются конкретные мероприятия, варианты развития событий <...> Суть… занять вооруженной силой определенную территорию Республики Беларусь, объявить, что она освобождена и пригласить «законных» представителей демократических сил – Тихановская, Латушко...» — заявил Веремейчик.

Затем радикалы планировали обратиться к властям соседних стран с просьбой об официальном признании и вооруженной поддержке. Он добавил, что этот план разрабатывается в том числе СБУ, а также спецслужбами Польши и Литвы.

Веремейчика, воевавшего на Украине в составе «Полка Калиновского», выдали Белоруссии власти Вьетнама.

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