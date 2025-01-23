Четыре беспилотника сбили ночью в Белгородской области

Средства ПВО за ночь уничтожили 4 украинских БПЛА над Белгородской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили четыре украинских беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщило российское Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что региональный оперативный штаб принял решение об отселении жителей из села Терезовка Шебекинского городского округа. Он пояснил, что причиной является оперативная обстановка в регионе.

В этот же день Гладков сообщал, что украинские войска за сутки выпустили по семи районам Белгородской области более 74 снарядов и применили 72 БПЛА.

Региональные власти зафиксировали множественные повреждения домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Ранее в России разработали дроны, которые могут применяться как ложная цель.