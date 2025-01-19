Российские военные за сутки атаковали инфраструктуру ВСУ в 143 районах

Минобороны: ВС РФ поразили технику и живую силу ВСУ в 143 районах за сутки

Российские военные за сутки поразили объекты и живую силу ВСУ в 143 районах. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, объекты противника уничтожили с помощью оперативно-тактической авиации, ударными беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Также российские военные ударили по инфраструктуре военных аэродромов противника.

Накануне утром в ведомстве сообщили, что российские войска нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Это стало ответом на обстрелы ВСУ Белгородской области.

По данным Минобороны РФ, с начала российской специальной военной операции на Украине ВСУ лишились 652 самолета, 283 вертолета, 40726 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 20658 танков и другой техники.

16 января украинские войска предприняли попытку нанести удар шестью ракетами ATACMS американского производства по объектам в Белгородской области. В Минобороны заявили, что все ракеты были сбиты. Там также пообещали предпринять меры по нанесению ответного удара.

Ранее боец ВС России рассказал, как ВСУ бежали из Времевки в ДНР.