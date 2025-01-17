Российские военные установили контроль над еще одним населенным пунктом в ДНР

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Славянка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, оперативные действия осуществляла российская группировка войск «Центр». В ходе наступления солдаты освободили населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка и Славянка.
Кроме того, военнослужащие нанесли поражение механизированным и мотопехотным бригадам ВСУ.
«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3770 военнослужащих», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в ходе наступательных действий ВС РФ ликвидировали три танка немецкого производства и 29 боевых бронированных машин (ББМ), а также два бронеавтомобиля MaxxPro американского производства.
До этого сообщалось, что российские военные за неделю с 11 по 17 января освободили семь населенных пунктов в ДНР и один — в Харьковской области.
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