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Российские военные установили контроль над еще одним населенным пунктом в ДНР

Минобороны: группировка войск «Центр» освободила Славянку в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Славянка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, оперативные действия осуществляла российская группировка войск «Центр». В ходе наступления солдаты освободили населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка и Славянка.

Кроме того, военнослужащие нанесли поражение механизированным и мотопехотным бригадам ВСУ.

«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3770 военнослужащих», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе наступательных действий ВС РФ ликвидировали три танка немецкого производства и 29 боевых бронированных машин (ББМ), а также два бронеавтомобиля MaxxPro американского производства.

До этого сообщалось, что российские военные за неделю с 11 по 17 января освободили семь населенных пунктов в ДНР и один — в Харьковской области.

Ранее эксперт раскрыл тактику ВСУ по прорыву российской ПВО.

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