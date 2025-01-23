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Жена бойца, заразившегося ВИЧ на СВО, заявила, что его хотят снова отправить на фронт

74.ru: заразившегося ВИЧ на СВО бойца хотят снова отправить на фронт
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Станислав Красильников/РИА Новости

Бойца СВО из Челябинской области, который подхватил вирус иммунодефицита (ВИЧ), пребывая в зоне спецоперации, могут снова отправить на фронт. Об этом в беседе с порталом 74.ru рассказала жена военного.

По словам женщины, мужчина подписал контракт весной 2023-го, а в декабре того же года его привезли в госпиталь с контузией. Анализы показали, что у военного ВИЧ, гепатиты А и В. После выписки командование направило Николая (имя изменено) домой на реабилитацию.

Около года солдат лечился, но в декабре 2024-го его вызвали в военкомат, а потом мужчина заявил жене, что его собираются снова отправить на СВО. Издание отмечает, что, согласно приказу Минобороны РФ, больные ВИЧ не могут служить по контракту.

До этого сообщалось об инциденте в Свердловской области, где деньги участника СВО были списаны на погашение его кредита. В связи с данной ситуацией прокуратура начала проверку законности действий финансового учреждения.

Ранее СК закрыл дело о рабстве на ферме под Тулой, где удерживали участника СВО.

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