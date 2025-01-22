СК закрыл дело о рабстве на ферме под Тулой. В нем не нашли состава преступления

Тульское управление СК закрыло уголовное дело о рабстве на яблочной ферме. По версии следствия, все работники находились на ферме добровольно, их труд оплачивался, а свобода не ограничивалась. При этом Александр Коваценко, которому удалось сбежать благодаря волонтерам, рассказывал, что к рабочим применяли насилие и заставляли писать расписки об отсутствии претензий. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Управление Следственного комитета по Тульской области прекратило уголовное дело о рабстве на ферме в Белевском районе региона в связи с отсутствием состава преступления. Об этом сообщил глава областного СУСК Владимир Усов, передает РИА Новости.

О ферме в поселке Ровно, где цыгане держали людей в трудовом рабстве, в сентябре 2024 года сообщила волонтерская организация «Альтернатива». После этого СК начал проверку. По данным ведомства, среди незаконно удерживаемых на ферме людей был бывший участник специальной военной операции . Усов уточнил, что впоследствии было возбуждено уголовное дело, и в ходе расследования правоохранители установили все обстоятельства случившегося.

«На территории яблоневого сада действительно были установлены определенные порядки, но при этом в результате допросов более 30 свидетелей из числа рабочих сведений о нарушениях конституционных прав получено не было.

Все работники находились добровольно и осуществляли трудовую деятельность, выражающуюся в сборе яблок. Их труд оплачивался, свобода передвижения не ограничивалась, противоправных действий в отношении находящихся на ферме лиц не совершалось», — отметил глава тульского управления СК.

Он также заявил, что большинство работающих на ферме людей испытывали жизненные трудности: у одних были зависимости и судимости, другие не имели постоянного места жительства или потеряли документы, — поэтому они жили в общежитии при ферме. Замков, охраны и признаков насильственного удержания людей в помещении, как уточнил Усов, обнаружено не было.

«В том числе и участник СВО, о котором так много говорили в СМИ, попал на так называемую ферму добровольно, никто его не удерживал … В связи с отсутствием в деянии лиц, которые организовали работы по сбору яблок, состава преступления уголовное дело было прекращено», — заключил глава регионального СУСК.

«Силой запихнули в машину и привезли»

По данным «Альтернативы», на ферму в Тульской области мужчины и женщины попадали под разными предлогами. Кому-то предлагали перегрузить дыни, кому-то — картошку или мебель.

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«Как-то привезли молодого человека, хорошо одетого, но с фингалом. Он рассказал, что ехал в поезде, начал отмечать рождение ребенка в вагоне, потом вышел за водкой на остановке. Там его цыгане ударили, силой запихнули в машину и привезли сюда», — рассказывал в колонке для «Газеты.Ru» Александр Коваценко, которому волонтеры помогли сбежать.

Люди на ферме жили в антисанитарных условиях, практически без горячей воды, с тараканами и другими насекомыми, сообщала «Альтернатива». За непослушание или желание отдохнуть к ним применяли насилие. А тех, кто пытался убежать, — возвращали обратно. При этом людей заставляли писать расписки, что никаких претензий они к своим «работодателям» не имеют.

«Подъем у нас был в шесть утра, работали без выходных. Тем, кто плохо себя чувствовал, наливали по 100 граммов спирта, давали по пачке сигарет. Дальше мы разбивались по группам 15–17 человек и ехали собирать яблоки. Цыганка нам говорила работать быстрее. Только сядешь — грозилась позвать главного. Он приезжал, запугивал. Всех, кто не работал, заводили за угол. Дальше мы слышали только крики», — вспоминал Коваценко.

По его словам, некоторые люди жили на ферме по два–три года. Все они, как рассказывал мужчина, были «проблемные».

«Ходили слухи, что цыгане подбирали бомжей и все из них выжимали. Потом везли в лес, ковшом экскаватора вырывали яму, кидали их и закапывали. Родственников нет, никто их не ищет», — уточнил Александр.

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Мужчине удалось спрятать мобильный телефон, а потом позвонить с него бывшей жене. Она нашла контакты движения «Альтернатива» и обратилась к волонтерам. Активисты вызволили не только Александра, но и еще девять человек, которые попросили о помощи на месте.

При этом, по словам Коваценко, на ферму как минимум один раз приезжали полицейские, однако помочь людям правоохранители даже не пытались.

«Полицейские приезжали, спрашивали, кто в розыске, и уезжали. Даже не пытались ни с кем поговорить», — отметил Александр.

«Альтернатива» также сообщала, что по факту удержания людей на ферме было написано заявление, однако полицейские разводили руками. В правоохранительных органах, как уточняло движение, объяснили — территория фермы открытая, а своими расписками постояльцы якобы подтверждают добровольное нахождение там.