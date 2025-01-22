СК закрыл дело о рабстве на ферме под Тулой. В нем не нашли состава преступления

Управление Следственного комитета по Тульской области прекратило уголовное дело о рабстве на ферме в Белевском районе региона в связи с отсутствием состава преступления. Об этом сообщил глава областного СУСК Владимир Усов, передает РИА Новости.
О ферме в поселке Ровно, где цыгане держали людей в трудовом рабстве, в сентябре 2024 года сообщила волонтерская организация «Альтернатива». После этого СК начал проверку. По данным ведомства, среди незаконно удерживаемых на ферме людей был бывший участник специальной военной операции. Усов уточнил, что впоследствии было возбуждено уголовное дело, и в ходе расследования правоохранители установили все обстоятельства случившегося.
«На территории яблоневого сада действительно были установлены определенные порядки, но при этом в результате допросов более 30 свидетелей из числа рабочих сведений о нарушениях конституционных прав получено не было.
Все работники находились добровольно и осуществляли трудовую деятельность, выражающуюся в сборе яблок. Их труд оплачивался, свобода передвижения не ограничивалась, противоправных действий в отношении находящихся на ферме лиц не совершалось», — отметил глава тульского управления СК.
Он также заявил, что большинство работающих на ферме людей испытывали жизненные трудности: у одних были зависимости и судимости, другие не имели постоянного места жительства или потеряли документы, — поэтому они жили в общежитии при ферме. Замков, охраны и признаков насильственного удержания людей в помещении, как уточнил Усов, обнаружено не было.
«В том числе и участник СВО, о котором так много говорили в СМИ, попал на так называемую ферму добровольно, никто его не удерживал … В связи с отсутствием в деянии лиц, которые организовали работы по сбору яблок, состава преступления уголовное дело было прекращено», — заключил глава регионального СУСК.
«Силой запихнули в машину и привезли»
По данным «Альтернативы», на ферму в Тульской области мужчины и женщины попадали под разными предлогами. Кому-то предлагали перегрузить дыни, кому-то — картошку или мебель.
«Как-то привезли молодого человека, хорошо одетого, но с фингалом. Он рассказал, что ехал в поезде, начал отмечать рождение ребенка в вагоне, потом вышел за водкой на остановке. Там его цыгане ударили, силой запихнули в машину и привезли сюда», — рассказывал в колонке для «Газеты.Ru» Александр Коваценко, которому волонтеры помогли сбежать.
Люди на ферме жили в антисанитарных условиях, практически без горячей воды, с тараканами и другими насекомыми, сообщала «Альтернатива». За непослушание или желание отдохнуть к ним применяли насилие. А тех, кто пытался убежать, — возвращали обратно. При этом людей заставляли писать расписки, что никаких претензий они к своим «работодателям» не имеют.
«Подъем у нас был в шесть утра, работали без выходных. Тем, кто плохо себя чувствовал, наливали по 100 граммов спирта, давали по пачке сигарет. Дальше мы разбивались по группам 15–17 человек и ехали собирать яблоки. Цыганка нам говорила работать быстрее. Только сядешь — грозилась позвать главного. Он приезжал, запугивал. Всех, кто не работал, заводили за угол. Дальше мы слышали только крики», — вспоминал Коваценко.
По его словам, некоторые люди жили на ферме по два–три года. Все они, как рассказывал мужчина, были «проблемные».
«Ходили слухи, что цыгане подбирали бомжей и все из них выжимали. Потом везли в лес, ковшом экскаватора вырывали яму, кидали их и закапывали. Родственников нет, никто их не ищет», — уточнил Александр.
Мужчине удалось спрятать мобильный телефон, а потом позвонить с него бывшей жене. Она нашла контакты движения «Альтернатива» и обратилась к волонтерам. Активисты вызволили не только Александра, но и еще девять человек, которые попросили о помощи на месте.
При этом, по словам Коваценко, на ферму как минимум один раз приезжали полицейские, однако помочь людям правоохранители даже не пытались.
«Полицейские приезжали, спрашивали, кто в розыске, и уезжали. Даже не пытались ни с кем поговорить», — отметил Александр.
«Альтернатива» также сообщала, что по факту удержания людей на ферме было написано заявление, однако полицейские разводили руками. В правоохранительных органах, как уточняло движение, объяснили — территория фермы открытая, а своими расписками постояльцы якобы подтверждают добровольное нахождение там.