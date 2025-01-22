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Бывший прапорщик рассказал, как потерял сына после отказа присягнуть Украине

Экс-прапорщик Сергей рассказал, как уехал в РФ после отказа присягнуть Украине
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Телеграм-канал RT на русском

Бывший военный родом из Нижегородской области Сергей Б. рассказал, как принял решение не давать присягу Украине и вернулся в Россию, а его сын остался там тренироваться среди бойцов «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом сообщает RT.

В конце 1980-х Сергея отправили служить во Львовскую область, к 1995 году он дослужился до прапорщика. Однажды с ним заговорил начальник Сумского пограничного отряда и предложил ему принять присягу на верность Украине. Военный заявил, что не смог предать Россию. Он вспоминал, что его «деды воевали против трезубца».

Руководство дало Сергею сутки, чтобы покинуть Украину. Так он с женой и маленьким сыном попал в России. Позже супруга с сыном вернулись на Украину.

Военный рассказал, что общался с сыном по телефону до 2014 года. После этого молодой человек стал говорить отцу, что российский президент «такой-сякой, он якобы хочет захватить Украину». Сергей предположил, что его сына «обработали» в спорте, он занимался самбо.

Сергей ответил, что у него теперь нет сына, «профукал» его.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области ветеран ВМФ 30 лет ждал прихода России.

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