В подполье заявили о «хорошем прилете» по силам ВСУ в Харьковской области

Российские военнослужащие нанесли удар по городу Богодухову в Харьковской области, в котором собираются подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед отправкой на поле боя. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

По его словам, в населенном пункте зафиксировали «хороший прилет».

«Находится он (Богодухов — «Газета.Ru») на северо-западе от Харькова и является одним из пунктов концентрации сил и средств [ВСУ] перед распределением на фронт», — отметил источник агентства.

Лебедев уточнил, что взрывы произошли вечером 19 января около 22:45. Соответствующие звуки раздались в районе бывшей воинской части, расположенной в западной части города.

Как рассказал координатор подполья, в этом месте находятся стрельбище и большая автомобильная стоянка, которую украинские солдаты используют для отработки навыков вождения. Еще здесь есть склады, построенные во времена Советского Союза.

«После прилета <...> по направлению к взрыву выехало несколько «скорых», в том числе военных», — подчеркнул Лебедев.

Также он добавил, что в ночь на 20 января бойцы Вооруженных сил РФ нанесли удары по местам дислокации украинских военнослужащих и полевому аэродрому Михайловка в Сумской области. Кроме того, одной из целей стала железнодорожная станция «Басы» — здесь заметили артиллеристов ВСУ и тяжелую технику.

Ранее российский дрон одним ударом уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку в Сумской области.