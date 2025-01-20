Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В подполье заявили о «хорошем прилете» по силам ВСУ в Харьковской области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по Богодухову, где концентрируются силы ВСУ
close
Gleb Garanich/Reuters

Российские военнослужащие нанесли удар по городу Богодухову в Харьковской области, в котором собираются подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед отправкой на поле боя. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

По его словам, в населенном пункте зафиксировали «хороший прилет».

«Находится он (Богодухов — «Газета.Ru») на северо-западе от Харькова и является одним из пунктов концентрации сил и средств [ВСУ] перед распределением на фронт», — отметил источник агентства.

Лебедев уточнил, что взрывы произошли вечером 19 января около 22:45. Соответствующие звуки раздались в районе бывшей воинской части, расположенной в западной части города.

Как рассказал координатор подполья, в этом месте находятся стрельбище и большая автомобильная стоянка, которую украинские солдаты используют для отработки навыков вождения. Еще здесь есть склады, построенные во времена Советского Союза.

«После прилета <...> по направлению к взрыву выехало несколько «скорых», в том числе военных», — подчеркнул Лебедев.

Также он добавил, что в ночь на 20 января бойцы Вооруженных сил РФ нанесли удары по местам дислокации украинских военнослужащих и полевому аэродрому Михайловка в Сумской области. Кроме того, одной из целей стала железнодорожная станция «Басы» — здесь заметили артиллеристов ВСУ и тяжелую технику.

Ранее российский дрон одним ударом уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку в Сумской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами