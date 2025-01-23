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ТАСС сообщил о вывозе Украиной детей без семей из Покровска

ТАСС: Киев начал насильственный вывоз детей из Красноармейска в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Спецподразделение украинской полиции «Белый ангел» начало насильственный вывоз детей с территории Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам собеседника агентства, до недавнего времени семьи с детьми принуждали к выезду. Сейчас эта процедура носит характер «похищения детей». Сотрудники спецподразделения заходят в дома, насильно выводят детей без родителей и увозят.

В силовых структурах добавили, что дальнейшая судьба увезенных детей неизвестна.

22 января военно-политический эксперт Ян Гагин сообщил, что спецслужбы и командование украинской армии покинули Красноармейск. По его словам, высшее руководство уже давно покинуло территорию, однако не дает военным приказа об отступлении, в то время как российская армия окружила территорию по всему периметру.

Ранее в ДНР сообщили, что ВСУ подрывают шахты при отступлении.

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