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Эксперт заявил, что ВСУ намерены держаться в Курской области 100 дней

Полковник Арзанов: ВСУ 100 дней будут пытаться удерживать часть Курской области
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВСУ планируют удерживать контролируемую часть Курской области в течение 100 дней. Такое мнение выразил полковник запаса Левон Арзанов, член президиума общероссийской организации «Офицеры России», в интервью ТАСС.

Арзанов отметил, что вокруг удерживаемого района Курской области стартуют переговоры, на которых будут пытаться убедить остановить конфликт или провести выборы и референдумы. Он считает, что это время будет использовано для давления на Украину с целью ее переговорного согласия, в то время как украинские войска будут стремиться удержать свои позиции.

Эксперт также подчеркнул, что ожидается активизация боевых действий в Курской области. При этом Арзанов добавил, что Донецкая народная республика для украинского командования представляет собой уже утерянный регион, и в этом районе ВСУ, вероятно, будут применять тактику выжженной земли при отступлении.

Накануне газета The Wall Street Journal написала, что президент США поручил своему специальному посланнику по Украине Киту Келлогу завершить украинский конфликт за 100 дней. При этом, как следует из публикации издания, Келлог вряд ли будет участвовать в реальных мирных переговорах, контролировать их глава Белого дома будет самостоятельно.

До этого Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к заключению сделки для урегулирования конфликта с Россией.

Ранее в Госдуме оценили инициативы Трампа по Украине.

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