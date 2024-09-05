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Москвича задержали за съемку позиций ПВО на телефон

Москвича подозревают в подготовке диверсии из-за съемки позиций ПВО на телефон

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Olga Sokolova/Global Look Press

Москвича подозревают в подготовке диверсии из-за съемки позиций ПВО на телефон. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

«Накануне 55-летний мужчина приехал в один из столичных районов, подошел к позиции ПВО и принялся снимать на телефон. Мужика сразу же задержали и доставили в отделение», — говорится в сообщении.

Правоохранителями рассматриваются несколько версий, в том числе подготовка диверсии. На данный момент подозреваемый находится на допросе.

Незадолго до этого в Белгородский областной суд приговорил трех мужчин к лишению свободы на срок 14, 16 и 17 лет за диверсию на объектах транспортной инфраструктуры.

До этого сотрудницу воинской части Южного военного округа (ЮВО) задержали по подозрению в работе на разведку Украины. Кадры с ее задержанием опубликовали в ФСБ. По предварительным данным, она передавала информацию о расположении военных объектов РФ.

Ранее гражданина Казахстана задержали в Москве по подозрению в диверсии.

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