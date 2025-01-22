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В подполье сообщили об атаке на военный аэродром в Николаевской области

Координатор Лебедев сообщил об ударе по военному аэродрому у Вознесенска
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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы России нанесли удар по военному аэродрому у города Вознесенска Николаевской области Украины. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Вознесенск сообщает о прилете в военный аэродром <…> Взрыв был слышен далеко», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:28 по московскому времени.

По информации координатора, на аэродроме на момент «прилета» находились минимум один самолет и тяжелая техника.

20 января Лебедев сообщил, что российские военнослужащие ударили по городу Богодухову в Харьковской области, в котором собираются подразделения ВСУ перед отправкой на поле боя. По его словам, в населенном пункте зафиксировали «хороший прилет». Как рассказал координатор подполья, в этом месте находятся стрельбище и большая автомобильная стоянка, которую украинские солдаты используют для отработки навыков вождения. Еще здесь есть склады, построенные во времена Советского Союза.

Также Лебедев добавил, что в ночь на 20 января бойцы Вооруженных сил России нанесли удары по местам дислокации украинских военнослужащих и полевому аэродрому Михайловка в Сумской области.

Ранее уничтоженное ракетой бомбоубежище в родном городе Зеленского попало на видео.

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