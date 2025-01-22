Военкоры сделали резкие заявления из-за угроз Трампа в адрес России

Военкоры Коц и Сладков резко отреагировали на угрозы Трампа в адрес России

Военные корреспонденты Александр Коц и Александр Сладков в своих Telegram-каналах прокомментировали угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России.

По словам первого военкора, американский лидер выдвинул Российской Федерации ультиматум. Он заявил, что глава Белого дома также занялся шантажом РФ. В связи с этим Коц считает, что необходимо готовиться к худшему.

«Каденцию (бывшего президента США Джо. — «Газета.Ru») Байдена мы скоро будем вспоминать с ностальгией, как оттепель», — написал он.

В свою очередь Сладков отметил, что за сутки Трамп дважды угрожает России. Он заявил, что президент Соединенных Штатов является капиталистом, которому плевать на другие страны.

«Ничего, Россия, как КАМАЗ, чем больше грузишь, тем лучше едет», — написал военкор.

22 января Трамп заявил, что если руководство России откажется немедленно завершить специальную военную операцию на Украине, Соединенные Штаты введут новые санкции и пошлины на экспорт России в США и другие государства.

Ранее Трамп предрек Путину «большие проблемы» в случае отказа от сделки по Украине.