Kan: Израиль не собирался передавать оружие «Хезболлы» Киеву

Замглавы МИД Израиля Шаррен Хаскель на встрече с украинским послом Евгением Корнийчуком не предлагала передать Украине оружие российского производства, конфискованное в ходе боевых действий с ливанской группировкой «Хезболла». Об этом сообщает израильский телеканал Kan.

Политик выдвинула данное предложение еще до своего назначения на должность в ноябре 2024 года. Однако после вхождения партии в правительство и назначения замглавы МИД она отозвала свою подпись под документом.

Kan со ссылкой на источник утверждает, что заявления украинского дипломата вовсе не означают пересмотра позиции Израиля относительно военной помощи Украине, речь идет лишь о давнем и так и не принятом законопроекте.

В начале декабря военно-воздушные силы Израиля атаковали места хранения оружия и маршруты контрабанды вооружений для движения «Хезболла» на границе Сирии с Ливаном.

Ранее «Хезболла» вывела все свои войска из Сирии.