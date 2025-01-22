Пашинян выразил беспокойство из-за суда над армянскими пленными в Баку

Пашинян заявил, что суд над армянскими пленными в Баку вызывает беспокойство

Глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что суд над армянскими пленными в Азербайджане вызывает беспокойство. Об этом пишет ТАСС.

«Та информация, которую мы услышали, и те кадры, которые увидели, вызывают, безусловно, озабоченность. Но должен сказать, что к этой ситуации мы подходим в первую очередь с позиции логики и «не навреди», — сказал премьер.

По его словам, вопрос с пленными находится у армянских дипломатов в приоритете и Ереван продолжит усилия, чтобы «достичь результатов».

17 января в Азербайджане начался процесс над экс-лидерами Нагорного Карабаха, которые были задержаны в сентябре 2023 года. Дело бизнесмена Рубена Варданяна, бывшего главы правительства непризнанной республики, рассматривается отдельно.

При этом рассмотрение дела, по которому проходят 15 человек, в числе которых военные и политические руководители Карабаха, было перенесено на 21 января. Следующее заседание по делу Варданяна назначено на 27 января.

Ранее Пашинян рассказал о создании в Армении системы государственного народа.