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В Баку прошло первое заседание суда по делу Варданяна

В Азербайджане состоялось первое слушание по делу Рубена Варданяна
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Григорий Сысоев/РИА Новости

В Азербайджане 17 января начался суд над экс-лидерами Нагорного Карабаха, которые были задержаны в сентябре 2023 года. Дело бизнесмена Рубена Варданяна, бывшего главы правительства непризнанной республики, рассматривается отдельно. Об этом сообщает News.am.

Как передает агентство, рассмотрение дела, по которому проходят 15 человек, в числе которых военные и политические руководители Карабаха, было перенесено на 21 января. Следующее заседание по делу Варданяна назначено на 27 января.

По словам бизнесмена, давление уже оказывалось на его адвоката и переводчика, которых заставили подписать пустые страницы, позднее заполненные представителями Азербайджана.

Варданян разбогател на бизнесе в России. В сентябре 2022 года он сообщил о намерении отказаться от гражданства РФ и переехать в Нагорный Карабах. Тогда ему было 54 года, кроме российского, у бизнесмена было гражданство Армении. В Карабахе он возглавил правительство непризнанной республики, получив в ноябре 2022 года должность государственного министра. В том же году бизнесмен официально лишился российского гражданства. В феврале 2023-го Варданяна сняли с поста в Карабахе. Сам он отмечал, что успел испортить жизнь многим местным коррупционерам.

Увольнение Варданяна было одним из условий Баку для снятия блокады Лачинского коридора и начала переговоров по вопросу армянского населения Карабаха. Помимо того, что Варданян возглавлял правительство, он еще и считался одним из главных спонсоров региона. В том числе благодаря его деньгам непризнанная республика держалась во время блокады. При переходе Карабаха под контроль Азербайджана Варданян попытался сбежать в Армению. Его задержали на КПП Лачинского коридора в конце сентября 2023 года. Азербайджанская погранслужба пояснила, что мужчина «нелегально въехал в страну», то есть в Азербайджан, поскольку Баку считает Карабах своим. В итоге Варданяна арестовали и обвинили по трем статьям УК — в финансировании терроризма, участии в создании вооруженных формирований или групп и участии в их деятельности, а также в незаконном пересечении границы Азербайджана.

Ранее сообщалось, что Варданяну грозит в Азербайджане пожизненное заключение.

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