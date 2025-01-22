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Главный психиатр ВСУ пожаловался на плохое здоровье

Задержанный за взятки главный психиатр ВСУ заявил, что недавно перенес инфаркт
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Shutterstock

Задержанный за взятки главный психиатр Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Друзь, также являющийся замглавы Центральной военно-лечебной комиссии (ВЛК), заявил, что у него большие проблемы со здоровьем. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на заявление Друзя в суде.

Друзь утверждает, что недавно перенес инфаркт буквально «на ногах» из-за большого объема работы, а адвокат задержанного добавил, что у Друзя был инсульт во время обысков в его жилом помещении.

Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает Друзя в незаконном обогащении — с 2022 по 2024 год мужчина купил два земельных участка и частный дом в Киевской области. Также у него появились четыре автомобиля марки BMW, одна квартира в Одессе и две квартиры в столице страны.

Кроме того, во время обысков правоохранители нашли у чиновника наличные деньги на сумму $152 тысячи (около 15,5 млн рублей) и €34 тысячи (около 3,6 млн рублей).

Ранее на Украине задержали троих высокопоставленных офицеров.

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