На Украине задержали нескольких высокопоставленных офицеров

Главное бюро расследований (ГБР) Украины задержало троих высокопоставленных офицеров армии страны, заподозрив их в халатности. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал украинский журналист Юрий Бутусов, сославшись на источники.

По его словам, под стражей оказались командир 155-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Рюмшин и бывший командующий 125-й бригадой территориальной обороны Львовской области Артур Горбенко. Кроме того, правоохранители задержали бригадного генерала Юрия Галушкина.

Офицеры стали фигурантами дела, возбужденного по статье о халатности. Галушкина и Горбенко также заподозрили в потере управления войсками на Харьковском направлении в мае 2024 года. Ожидается, что в скором времени им предъявят соответствующие обвинения.

20 января Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании двух жителей Киевской области, подозреваемых в подготовке к покушению на первого заместителя министра здравоохранения страны. Имя чиновника в заявлении не уточнялось, но сейчас данную должность занимает Сергей Дубров.

Следователи установили, что граждане планировали совершить нападение уже в ближайшее время. Их взяли под стражу при попытке передать деньги за огнестрельное оружие, купленное для совершения преступления.

Ранее топ-менеджера одного из банков на Украине уличили в финансировании российских войск.