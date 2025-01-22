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Пропавший многодетный отец из Волгограда погиб в бою в Курской области

V1.ru: пропавший многодетный отец из Волгограда не выжил в ходе боев под Курском
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Shutterstock

Пропавший кавалер ордена Мужества, многодетный отец Андрей Шинкаренко из Волгоградской области погиб в бою в Курской области. Об этом сообщил портал V1.ru.

По информации издания, 43-летний мужчина последний раз выходил на связь в октябре прошлого года, после чего стал числиться пропавшим без вести.

Его друг рассказал, что Шинкаренко участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе, а с 2014-го оборонял Донбасс, за что его наградили медалью «За боевые заслуги».

У погибшего осталось трое детей. Шинкаренко похоронят на малой родине в Псковской области.

В октябре сообщалось о гибели в зоне специальной военной операции отца 14 детей, в том числе 11 несовершеннолетних, из Татарстана Авраама Мэлех. Мужчина подписал контракт с министерством обороны России в июле 2024 года.

В мае сообщалось, что в зоне СВО погиб отец 10 детей из Бурятии Анатолий Ринчинов.

Ранее отец бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева подтвердил гибель сына на СВО.

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