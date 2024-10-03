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Отец 14 детей погиб на СВО

«Елабуга 24»: отец 14 детей Авраам Мэлех погиб на СВО

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Отец 14 детей из Татарстана Авраам Мэлех погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил телеканал «Елабуга 24».

Боец жил в городе Елабуга. Похороны прошли накануне, 2 октября.

По данным канала, у 44-летнего участника СВО остались жена и 14 детей, 11 из которых — несовершеннолетние.

Мэлех подписал контракт с министерством обороны России в июле текущего года, когда власти Татарстана повысили единовременную выплату контрактникам до 1 млн рублей.

В мае сообщалось, что в зоне СВО погиб отец 10 детей из Бурятии Анатолий Ринчинов.

В сентябре сообщалось, что 57-летний житель Башкирии Вахид Валиев, который вместе с супругой воспитывает 29 детей, ушел на спецоперацию. Многодетный отец сообщил, что двое его сыновей также отправились в зону боевых действий. По словам мужчины, он не мог оставаться в стороне.

Ранее глава башкирского города отправился служить на СВО.

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Операция на Украине
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