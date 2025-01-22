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Суд продлил арест экс-главе «Военно-строительной компании»

Суд Москвы продлил арест экс-главе «Военно-строительной компании» Белкову
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Тверской суд Москвы продлил арест экс-главе «Военно-строительной компании» Андрею Белкову по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ходатайство следователя удовлетворить, продлить Белкову срок содержания под стражей до 23 января», — говорится в сообщении.

10 сентября 2024 года защита бывшего главы «Военно-строительной компании» Андрея Белкова ходатайствовала о его освобождении из-под стражи, ссылаясь на его участие в боевых действиях и помощь в проведении специальной военной операции на Украине. В материалах дела отмечается, что Белков является заслуженным строителем России, награжден государственными и ведомственными наградами, а также активно содействовал СВО.

3 сентября Белкову и его подельникам предъявили обвинения по делу о взяточничестве. Речь идет о незаконном вознаграждении при выполнении гособоронзаказа. Белкову грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Минобороны РФ подало в суд на производителя спутников.

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