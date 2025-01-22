Рогов: российские военные отбили контратаки ВСУ у Котлино в ДНР

Российские военнослужащие отбили несколько контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Котлино в западной части Донецкой народной республики. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Пресечено несколько попыток ВСУ организовать контратаки на участке севернее села», — сказал он.

По данным Рогова, украинские войска были разбиты, они отступили.

Кроме того, отметил он, российские войска сумели продвинуться северо-восточнее сел Котлино и Шевченко в сторону Красноармейска (украинское название Покровск).

17 января Оперативно-стратегическая группировка войск (ОСГВ) «Хортица» сообщила, что российские военные уничтожили ряд позиций подразделений ВСУ под Красноармейском.

13 января экс-президент Украины Петр Порошенко, акцентировав внимание на ситуации в районе Красноармейска и в Курской области, заявил, что ВСУ столкнулись с «очень непростой» ситуацией на поле боя.

Ранее ВСУ взорвали шахту в Покровске.