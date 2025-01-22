В Британии заявили, что Киев потерял смысл в ударах БПЛА по России

Российская сторона крайне быстро восстанавливает объекты, поврежденные в результате ударов беспилотников ВСУ, поэтому украинские власти перестают видеть смысл в таких атаках. Об этом сообщает британское издание UnHerd со ссылкой на разведку Украины.

«Россия смогла восстановить поврежденные нефтяные объекты в течение недели, и, учитывая, что данные о масштабах ущерба засекречены, Кремль вполне может рассматривать такие атаки как управляемое раздражение, а не как экзистенциальный кризис», — говорится в статье.

По данным источников издания, результат от атаки дронов ВСУ «сомнителен» и напрямую зависит от западных поставок. При этом автор публикации отмечает, что удары по стратегическим объектам российской стороны могут вынудить к переговорам на условиях Киева.

В публикации отмечается, что приход нового президента США Дональда Трампа к власти ставит под сомнение последующую поддержку Украины, поскольку он не хочет допустить дальнейшего сотрудничества между Россией и Китаем, а продолжающийся российско-украинский конфликт имеет прямое отношение к сближению этих государств.

22 января российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 100 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами РФ и в зоне проведения спецоперации.

Ранее уничтожение дрона ВСУ в Ростовской области попало на видео.