Уничтожение дрона ВСУ в Ростовской области попало на видео

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Ростовской области. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Это Ростов».

В опубликованном видео можно услышать звук полета дрона, похожий на свист. После этого раздается мощный хлопок, напоминающий работу системы ПВО.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью системы ПВО подавили атаку 15 украинских беспилотников. По его словам, атаки проводились в четырех районах области, включая Донецкий, Каменский, Красносулинский и Усть-Донецкий. По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Слюсарь отметил, что специалисты проверяют территории, на которые упали обломки БПЛА. Информация о последствиях уточняется.

Также сообщилась, что ПВО в ночь на 22 января уничтожили восемь украинских беспилотников над Ростовской, Курской и Воронежской областями. Отмечается, что шесть дронов уничтожено на Ростовской областью и по одному — над Курской и Воронежской областями.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.