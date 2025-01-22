В Днепропетровской области повреждено предприятие

Предприятие получило повреждения в Никопольском районе Днепропетровской области на востоке Украины. Об этом заявил глава местной региональной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

По его словам, на предприятии произошел пожар, который спасатели смогли ликвидировать.

Согласно информации официального ресурса для оповещения населения, в Днепропетровской области 21 января пять раз объявлялась воздушная тревога, 22 января — один раз.

Накануне утром сообщалось, что в Днепре (ранее — Днепропетровск) на востоке Украины произошли взрывы. На тот момент в Днепропетровской и еще нескольких областях Украины действовала воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве произошли взрывы.