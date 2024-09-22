Военнослужащие ВС РФ спасли раненного российского бойцf с позывным «Грек», по которому били ВСУ. Соответствующие кадры опубликованы на сайте RT.

Во время переговоров по радиосвязи наблюдавшие за бойцом товарищи говорили, что у «Грека» только один вариант — «ползти вперед».

«Брат, тебе в общей сложности проползти 100 м. Я не знаю, как ты это будешь делать, но от меня вискарь в любимом моtм волгоградском ресторане. Я тебя обязательно туда свожу, ползи сюда!» — заявил один из российских военных.

Командир отряда «Шторм» рассказал, что на поле боя можно потерять автомат, но рацию нельзя, так как без нее нельзя вывести бойца на нужный путь.

20 сентября пленный военнослужащий 109-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины Руслан Шевчук рассказал, что его подразделение спасло свои жизни, когда бойцы сдались в плен россиянам.

Ранее прятавшиеся в подвале от ВСУ курские пенсионеры подарили российским военным автомобиль.