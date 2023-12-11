Два солдата из России и с Украины 10 дней помогали друг другу выжить

Два тяжелораненых бойца России и Украины 10 дней помогали друг другу в серой зоне. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным информационного ресурса, военного ВС РФ с позывным «Бабка» потеряли в бою с украинскими войсками. Боец получил тяжелые осколочные ранения спины и поясницы после взятия штурмом двух опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточняется, что российскому военному пришлось есть снег и ползти вперед, чтобы выжить.

В ходе продвижения, боец наткнулся на раненого украинского солдата. Военнослужащие оказали друг другу первую помощь и продолжили искать спасение. Выжить удалось только россиянину, который прополз на руках до ближайшей позиции российских войск.

По данным Mash, сейчас жизни российского солдата ничего не угрожает, однако его ноги сильно обморожены — врачи стараются их спасти, но допускают вероятность ампутации. Узнавшие о случае «Бабки» бойцы говорят, что его история — настоящий пример человечности и проявления силы духа и воли.

До этого командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский заявил о тяжелой ситуации на фронте. По его словам, российская армия «не прекращает наступательных действий по всей линии боевого соприкосновения».

Ранее американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM) написал, что Украина пытается вербовать зарубежных наемников в связи с огромными потерями личного состава ВСУ.

До этого бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Россия перехватила инициативу на фронте и нанесла Украине стратегическое поражение.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.