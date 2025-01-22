Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области сообщили об атаке беспилотников ВСУ

Врио губернатора Слюсарь: в Ростовской области сбили 15 беспилотников
close
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

В Ростовской области ночью системы противовоздушной обороны (ПВО) подавили атаку 15 украинских беспилотников. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, атаки проводились в четырех районах области, включая Донецкий, Каменский, Красносулинский и Усть-Донецкий.

«В городе Красный Сулин обломки сбитого беспилотника упали на территорию частного дома, в поселке Марьино в Донецке — во двор частного дома и на территорию возле детского сада «Березка»», — заявил он.

По словам Слюсаря, в результате атаки никто не пострадал. Он добавил, что специалисты проверяют территории, на которые упали обломки БПЛА. Информация о последствиях уточняется.

До этого Слюсарь сообщил, что в районе города Каменска-Шахтинского сбили три беспилотных летательных аппарата ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет.

В эту же ночь над Ростовской областью сбили еще девять украинских БПЛА.

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по РФ прекратятся.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами