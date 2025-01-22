В Ростовской области сообщили об атаке беспилотников ВСУ

В Ростовской области ночью системы противовоздушной обороны (ПВО) подавили атаку 15 украинских беспилотников. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, атаки проводились в четырех районах области, включая Донецкий, Каменский, Красносулинский и Усть-Донецкий.

«В городе Красный Сулин обломки сбитого беспилотника упали на территорию частного дома, в поселке Марьино в Донецке — во двор частного дома и на территорию возле детского сада «Березка»», — заявил он.

По словам Слюсаря, в результате атаки никто не пострадал. Он добавил, что специалисты проверяют территории, на которые упали обломки БПЛА. Информация о последствиях уточняется.

До этого Слюсарь сообщил, что в районе города Каменска-Шахтинского сбили три беспилотных летательных аппарата ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет.

В эту же ночь над Ростовской областью сбили еще девять украинских БПЛА.

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по РФ прекратятся.