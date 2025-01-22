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Губернатор прокомментировал взрывы над Воронежем

Гусев сообщил об уничтожении дрона над Воронежем
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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Над Воронежем сбили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы в небе над Воронежем обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:50 по московскому времени.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений, отметил Гусев. Он подчеркнул, что режим опасности атаки дронов в регионе не вводился, исходя из оперативной ситуации.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT сообщал, что над Воронежем произошла серия взрывов. Атака началась около 0:15, всего было слышно от трех до семи взрывов, отмечалось в публикации.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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