Губернатор прокомментировал взрывы над Воронежем

Над Воронежем сбили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы в небе над Воронежем обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:50 по московскому времени.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений, отметил Гусев. Он подчеркнул, что режим опасности атаки дронов в регионе не вводился, исходя из оперативной ситуации.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT сообщал, что над Воронежем произошла серия взрывов. Атака началась около 0:15, всего было слышно от трех до семи взрывов, отмечалось в публикации.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.