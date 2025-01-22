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ВС России атаковали цех по производству украинских БПЛА в Славянске

Подпольщик Лебедев: после удара по производству БПЛА в Славянске была детонация
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Министерство обороны РФ/РИА Новости

ВС России атаковали цех по производству украинских БПЛА в Славянске. Об этом рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

В результате удара по объекту произошла детонация, добавил Лебедев.

«Славянск, прилет в район Славолия, там находится промзона, склады, много работающих цехов, даже БПЛА делают», — рассказал он.

Он также добавил, что ВС России нанесли удар по украинским военнослужащим в городе Ромны Сумской области.

20 января Лебедев сообщал, что российские военнослужащие нанесли удар по городу Богодухову в Харьковской области, в котором собираются подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед отправкой на поле боя. Он добавил, что в населенном пункте был зафиксирован «хороший прилет». На данном участке находились стрельбище и большая автомобильная стоянка ВСУ, отметил подпольщик.

Ранее ВКС России ударили по украинскому военному аэродрому.

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