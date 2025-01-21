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В Белгородской области при атаке дрона по автомобилю пострадал мужчина

Гладков: в Белгородской области дрон атаковал автомобиль, пострадал мужчина
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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

В Белгородской области при атаке беспилотного летательного аппарата по автомобилю пострадал мужчина. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«При атаке беспилотника ВСУ ранен еще один мирный житель. На участке автодороги Бессоновка — Орловка БПЛА ударил по движущемуся легковому автомобилю <…> Транспортное средство уничтожено огнем», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:12 по московскому времени.

Мужчина получил множественные осколочные ранения ноги и руки, а также баротравму, уточнил Гладков. В настоящее время пострадавшего перевозят в городскую больницу Белгорода, добавил губернатор.

Незадолго до этого Гладков сообщил, что в селе Новостроевка-Первая FPV-дрон также ударил по движущемуся легковому автомобилю. В результате атаки был ранен мужчина, он получил осколочное ранение живота. Пострадавшего отвезли в больницу.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по РФ прекратятся.

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Атаки БПЛА на Россию
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