Россия применила дроны с камерой наблюдения для скрытной разведки

Вооруженные силы России начали использовать FPV-дрон с камерой наблюдения для скрытной разведки в рамках СВО. Об этом сообщает американский журнал Forbes.

По информации издания, в зоне операции был замечен легкий FPV-дрон с бамбуковой подставкой и камерой, оборудованной датчиком движения.

«Хотя внешний вид беспилотника может показаться странным, такая конструкция позволяет ему находиться рядом с дорогой и в течение нескольких недель передавать видео о каждом проезжающем транспорте. Состоящий из недорогих коммерческих компонентов, он становится эффективным и незаметным средством наблюдения», — пишет автор статьи.

В материалах Forbes также указано, что бамбуковая рама позволяет устанавливать камеру на высоте, что позволяет вести слежение за движением противника, несмотря на особенности местности. Оператор может выбрать маршрут, который используется противником, и установить датчик для отслеживания его колонн.

Тем не менее, издание отмечает, что батареи дрона хватает всего на несколько часов работы, даже в режиме ожидания, что позволяет камере оставаться на территории, контролируемой противником. Однако даже один день наблюдений может полностью оправдать затраты на его использование.

До этого журнал Newsweek писал, что все более частое использование FPV-дронов с управлением по оптоволоконному кабелю открывает новую фазу конфликта на Украине. По словам экспертов, у таких беспилотников есть три основных преимущества: невозможность перехвата или подавления, невидимость для средств радиообнаружения, а также более четкое изображение с камер.

Ранее российский FPV-дрон нанес урон технике НАТО на $300 млн.