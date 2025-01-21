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Глава Генштаба ВС России поставил задачи командованию группировки «Центр»

Герасимов посетил группировку «Центр» и поставил задачи ее командованию

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов посетил танковую дивизию и мотострелковую бригаду группировки войск «Центр», которые в зоне проведения специальной военной операции (СВО) выполняют боевые задачи на Красноармейском (Покровском — украинское название) направлении. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

По ее информации, на передовых пунктах управления этих соединений глава Генштаба вручил госнаграды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР), а также выразил им благодарность за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач.

Герасимов также заслушал доклады командующего «Центра», командиров соединений, других должностных лиц о ходе выполнения задач в зоне ответственности.

Кроме того, начальник Генштаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки и поставил задачи на дальнейшие действия.

18 января председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что российские войска, войдя в села Котлино и Удачное на западе Донецкой народной республики, перерезали железную дорогу Красноармейск – Днепропетровск, а также трассу между городом и Днепропетровской областью.

Ранее полковник назвал главные задачи российской армии в зоне СВО в 2025 году.

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