Бойца СВО спасли вшитые в бронежилет иконы

Участник специальной военной операции с позывным «Смелый» попал под обстрел в зоне боевых действий и спасся благодаря вложенным в бронежилет иконам. Об этом сообщили в группе «Подслушано Сегежа» во «ВКонтакте».

Мужчина рассказал, что перед каждым боевым выходом он вкладывал иконы в бронежилет. В свое время так делали его предки во время Великой Отечественной войны.

«Вот и я, уходя на СВО с Богом в душе и с просьбой о защите, иконки взял в храме», — сказал он.

Во время обстрела бойца задели осколки от снаряда. Позже в госпитале выяснилось, что два из них застряли в иконах. Таким образом, священные реликвии помогли солдату спастись от ранения.

Незадолго до этого штурмовик 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ с позывным «Чех» рассказал, как попал в центр разрыва кассетного боеприпаса, спасая икону, но выжил. Боец чудом не пострадал, икона также не получила повреждений от осколков упавшего снаряда.

Ранее российский боец рассказал о новогодних боях в зоне СВО.