Над Белгородской областью сбили пять дронов

Силы ПВО РФ сбили пять дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«В период с 13:05 до 14:15 по мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

До этого над Черным морем, Крымом и Белгородской областью были уничтожены 11 дронов ВСУ.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и Республика Крым. 30 августа 2023 года дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

В ночь на 1 сентября 2024 года силы ПВО сбили 158 дронов ВСУ над регионами России. Эта атака стала самой массовой за всю историю конфликта. Больше всего беспилотников — 46 — прилетело в Курскую область.

Ранее концерн «Калашников» разработал новый дрон-камикадзе в двух модификациях.