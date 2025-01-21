Российские войска, в том числе, 88-я бригада «Эспаньола», готовят «неприятные сюрпризы» для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часове Яре. Об этом РИА Новости сообщил боец бригады с позывным «Чукча».

«Наступательные действия ВС РФ активно поддерживает артиллерия 88-й бригады «Эспаньола», в небе работают наши разведывательные и ударные дроны, слаженная боевая работа ведется всеми специалистами бригады, и для противника уже готовятся неприятные сюрпризы, которые позволят в ближайшее время полностью занять весь Часов Яр», — сообщил «Чукча».

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские бойцы контролируют значительную часть города Часов Яр, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР).

14 января советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВС РФ вытеснили украинские формирования с территории огнеупорного завода в Часовом Яре. В результате бойцы ВСУ были отброшены в частный сектор.

Ранее российские солдаты с помощью дронов уничтожили командные пункты ВСУ в Часовом Яре.