Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Эспаньоле» заявили, что ВСУ ждет сюприз в Часове Яре

«Эспаньола» готовит «неприятные сюрпризы» для ВСУ в Часове Яре
close
Ukraine Patrol Police/AP

Российские войска, в том числе, 88-я бригада «Эспаньола», готовят «неприятные сюрпризы» для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часове Яре. Об этом РИА Новости сообщил боец бригады с позывным «Чукча».

«Наступательные действия ВС РФ активно поддерживает артиллерия 88-й бригады «Эспаньола», в небе работают наши разведывательные и ударные дроны, слаженная боевая работа ведется всеми специалистами бригады, и для противника уже готовятся неприятные сюрпризы, которые позволят в ближайшее время полностью занять весь Часов Яр», — сообщил «Чукча».

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские бойцы контролируют значительную часть города Часов Яр, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР).

14 января советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВС РФ вытеснили украинские формирования с территории огнеупорного завода в Часовом Яре. В результате бойцы ВСУ были отброшены в частный сектор.

Ранее российские солдаты с помощью дронов уничтожили командные пункты ВСУ в Часовом Яре.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами