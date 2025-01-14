Суд вынес приговор украинским военнослужащим за теракты в Курской области

Суд вынес приговор украинским военнослужащим за совершение террористических актов в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Перед судом предстали солдаты Вооруженных сил Украины Анатолий Волошин, Владимир Аршулик, Сергей Караев, Александр Дойчук, Зиновий Сигерич, Андриан Кульбаба и Олег Вовк. Они проходили фигурантами в деле о терактах в Соловьином крае. В начале августа прошлого года они незаконно пересекли государственную границу России.

По данным следствия, в Кореневском районе региона, в том числе в селах Краснооктябрьское, Снагость и Комаровка, фигуранты запугивали мирных жителей. Фигуранты также неоднократно открывали огонь на поражение по российским военным и простым гражданам. Позже их удалось задержать.

В итоге суд приговорил Волошина, Караева, Дойчука, Сигерича и Вовка к 16 годам лишения свободы, а Аршулик и Кульбаба получили по 15 лет лишения свободы. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Ростове-на-Дону вынесли заочный приговор лидерам батальона ВСУ.