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Суд вынес приговор украинским военнослужащим за теракты в Курской области

СК: суд вынес приговор семи военнослужащим ВСУ за теракты в Курской области

Суд вынес приговор украинским военнослужащим за совершение террористических актов в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Перед судом предстали солдаты Вооруженных сил Украины Анатолий Волошин, Владимир Аршулик, Сергей Караев, Александр Дойчук, Зиновий Сигерич, Андриан Кульбаба и Олег Вовк. Они проходили фигурантами в деле о терактах в Соловьином крае. В начале августа прошлого года они незаконно пересекли государственную границу России.

По данным следствия, в Кореневском районе региона, в том числе в селах Краснооктябрьское, Снагость и Комаровка, фигуранты запугивали мирных жителей. Фигуранты также неоднократно открывали огонь на поражение по российским военным и простым гражданам. Позже их удалось задержать.

В итоге суд приговорил Волошина, Караева, Дойчука, Сигерича и Вовка к 16 годам лишения свободы, а Аршулик и Кульбаба получили по 15 лет лишения свободы. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Ростове-на-Дону вынесли заочный приговор лидерам батальона ВСУ.

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