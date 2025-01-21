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В ВСУ признали взятие российскими солдатами еще одного населенного пункта

Офицер ВСУ признал продвижение ВС РФ и взятие села Терны в ДНР
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Shutterstock/FOTODOM

Российская армия взяла под контроль село Терны в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

По его словам, российские бойцы «продвинулись на Лиманском направлении и оккупировали населенный пункт Терны». Он добавил, что бойцы ВСУ отошли и заняли другую полосу обороны.

«Продолжаются стабилизационные действия, удерживающие линию боевого соприкосновения (ЛБС) между Тернами и Ямполовкой», — заявил офицер.

Он добавил, что украинская армия могла удерживать село еще дольше, однако пришлось отступить из-за «ошибок командиров определенных подразделений».

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные за неделю с 11 по 17 января освободили семь населенных пунктов в ДНР и один — в Харьковской области. По данным пресс-службы, благодаря активным действиям группировки войск «Запад» освобождены села Калиново в Харьковской области и Терны в ДНР, а решительные действия «Южной» группировки позволили освободить донецкое село Янтарное.

Ранее на Украине признали почти полную потерю Времевки.

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